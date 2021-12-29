记录社会百态近80年 法国人文摄影巨擘魏斯辞世

（法新社巴黎29日电） 法国摄影家魏斯（Sabine Weiss）用镜头记录社会变迁将近80年，她的家人今天表示，出生瑞士的她已在巴黎家中辞世，享耆寿97岁。

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法新社报导，魏斯生前是最后一名在世的法国人文主义摄影（French Humanist Photography）先驱。其他代表人物包含杜瓦诺（Robert Doisneau）、罗尼（Willy Ronis）和布罗萨依（Brassai）等。

魏斯多于室外捕捉普罗大众百态，这些作品陈列在她世界各地的大型回顾展中。

作为艺术家的肖像摄影师，魏斯也广受欢迎，作曲家布瑞顿（Benjamin Britten）、史卓文斯基（Igor Stravinsky），以及知名大提琴家卡萨尔斯（Pablo Casals）、法国画家雷捷（Fernand Leger）都曾是她镜头下的人物。

魏斯2014年接受法新社采访时说，她从1942年开始摄影工作，「一开始我必须以此谋生，谈不上艺术」。

「那是一门技术，而我是个摄影匠。」

魏斯曾说，她想让照片中「流鼻涕的孩子」、「乞丐」和「小人」成为永恒。她告诉十字架日报（La Croix）：「一张好的照片必须能打动你，有好的构图且理智。人物的敏感性必须要立即引起你的注意。」

她告诉法国公共电台（France Inter Radio）：「知道我的人都是喜欢我对事物看法的人，我有同理心。」

魏斯1924年生于瑞士，12岁时购入第一台相机，16岁在着名的日内瓦照相馆当学徒。1946年，她移居巴黎，后归化为法国籍。

曾被杜瓦诺带入时尚杂志（Vogue）团队的魏斯于2020年告诉法新社，她拍过各类照片，走进停尸间和工厂拍照，为富人留影，也拍摄时尚照片，唯独没留下时间替自己拍过照。

魏斯以擅长黑白摄影而闻名，但她对数位相机的诞生感到高兴，称数位相机在清晰度和镜头品质方面，带来「惊人」进步。

不过她也观察到，「大家不再为周围的世界拍照，而是为自己拍照」。

魏斯的作品是若干顶尖博物馆的永久馆藏，包括纽约现代艺术博物馆（Museum of Modern Art）和大都会艺术博物馆（Metropolitan Museum of Art），以及巴黎的庞毕度中心（Centre Pompidou）。

© 2021 AFP