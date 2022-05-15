「记得童年那首歌」巴西名导布瑞诺施维拉辞世

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（法新社里约热内卢14日电） 制片公司与媒体报导，国际影展常胜军、巴西导演布瑞诺施维拉（Breno Silveira）今天在片场拍摄最新作品时，因心脏病发辞世。 58岁的布瑞诺施维拉曾执导「记得童年那首歌」（Two Sons of Francisco）等片，制片公司发出声明说，他是「我们最伟大的电影制作人之一，也是巴西文化与艺术的代表人物」。 巴西媒体报导指出，布瑞诺施维拉拍摄知名女星费娜达蒙蒂妮萝（Fernanda Montenegro）主演的Dona Vitoria时，突然在片场心脏病发。 在巴西东北培南布可（Pernambuco）拍摄的Dona Vitoria，是根据一名年长女性的真实故事改编。女子从家里的窗户向外拍摄街上的毒贩，竟然揭发一起重大的贪污计画。