设计庞毕度中心建筑大师罗杰斯过世 享寿88岁

（法新社伦敦19日电） 据英美媒体报导，设计巴黎庞毕度中心等着名建筑的英国建筑大师罗杰斯（Richard Rogers）过世，享寿88岁。

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佛洛伊德公关公司（Freud communications agency）告诉英国联合社（Press Association），以「千禧巨蛋」（Millennium Dome）和俗称「起司刨刀」（Cheesegrater）的利德贺大楼（Leadenhall Building）改变伦敦天际线的罗杰斯，昨晚「安详去世」。

罗杰斯的儿子向「纽约时报」（New York Times）证实父亲的死讯，但没有说明死因。

义大利出生的罗杰斯获奖无数，包括2007年的普利兹克建筑奖（Pritzker Prize）。他是「高科技」建筑运动其中一位先驱，最着名的莫过于在建筑中注入玻璃、钢铁等工业材料。

罗杰斯同时是法国庞毕度中心（Pompidou Centre）的共同创作者之一。他与义大利建筑师皮亚诺（Renzo Piano）设计的这栋建筑于1977年竣工，以建筑体多彩、水管围绕而着名。

罗杰斯其他知名设计还包括法国史特拉斯堡（Strasbourg）的欧洲人权法院（European Court of Human Rights）、美国纽约的世界贸易中心三号大楼（Three World Trade Centre ），以及马德里巴拉哈斯机场（Barajas Airport）第4航厦和伦敦希斯罗国际机场（Heathrow）第5航厦。

罗杰斯1933年出生义大利佛罗伦斯（Florence），父亲行医，母亲曾是爱尔兰知名作家詹姆斯．乔伊斯（James Joyce）的学生。一家人1938年逃离墨索里尼的独裁统治，落脚英格兰。

罗杰斯1951在无资格证书下离开校园，但仍设法进入以现代主义着称的伦敦建筑联盟学院（Architectural Association School）。

他1962年在美国耶鲁大学（Yale）完成建筑系学业，期间并结识同样来自英国的建筑师佛斯特（Norman Foster）。

尽管建筑是罗杰斯的世界，但他坚称，建筑物周遭的空间才是定义成功作品的关键。

他2017年告诉「卫报」（The Guardian）：「两者不能分开评定」。

「拿纽约双子星大楼（Twin Towers）来说，它们并非伟大建筑，两者之间的空间才是。」

© 2021 AFP