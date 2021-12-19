设计庞毕度中心建筑大师罗杰斯过世 享寿88岁
发表时间： 更改时间：
（法新社伦敦19日电） 据英美媒体报导，设计巴黎庞毕度中心等着名建筑的英国建筑大师罗杰斯（Richard Rogers）过世，享寿88岁。
佛洛伊德公关公司（Freud communications agency）告诉英国联合社（Press Association），以「千禧巨蛋」（Millennium Dome）和俗称「起司刨刀」（Cheesegrater）的利德贺大楼（Leadenhall Building）改变伦敦天际线的罗杰斯，昨晚「安详去世」。
罗杰斯的儿子向「纽约时报」（New York Times）证实父亲的死讯，但没有说明死因。
义大利出生的罗杰斯获奖无数，包括2007年的普利兹克建筑奖（Pritzker Prize）。他是「高科技」建筑运动其中一位先驱，最着名的莫过于在建筑中注入玻璃、钢铁等工业材料。
罗杰斯同时是法国庞毕度中心（Pompidou Centre）的共同创作者之一。他与义大利建筑师皮亚诺（Renzo Piano）设计的这栋建筑于1977年竣工，以建筑体多彩、水管围绕而着名。
罗杰斯其他知名设计还包括法国史特拉斯堡（Strasbourg）的欧洲人权法院（European Court of Human Rights）、美国纽约的世界贸易中心三号大楼（Three World Trade Centre ），以及马德里巴拉哈斯机场（Barajas Airport）第4航厦和伦敦希斯罗国际机场（Heathrow）第5航厦。
罗杰斯1933年出生义大利佛罗伦斯（Florence），父亲行医，母亲曾是爱尔兰知名作家詹姆斯．乔伊斯（James Joyce）的学生。一家人1938年逃离墨索里尼的独裁统治，落脚英格兰。
罗杰斯1951在无资格证书下离开校园，但仍设法进入以现代主义着称的伦敦建筑联盟学院（Architectural Association School）。
他1962年在美国耶鲁大学（Yale）完成建筑系学业，期间并结识同样来自英国的建筑师佛斯特（Norman Foster）。
尽管建筑是罗杰斯的世界，但他坚称，建筑物周遭的空间才是定义成功作品的关键。
他2017年告诉「卫报」（The Guardian）：「两者不能分开评定」。
「拿纽约双子星大楼（Twin Towers）来说，它们并非伟大建筑，两者之间的空间才是。」
© 2021 AFP