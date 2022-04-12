访乌亲见博罗江卡惨况 立陶宛总理：无言语可形容

（法新社基辅11日电） 立陶宛总理席莫尼特今天走访乌克兰遭战火蹂躏的博罗江卡镇，说「没有任何言语可以形容我所见到」的惨况。同时，救援人员在俄军撤离后，在断垣残壁中发现更多遗体。

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席莫尼特（Ingrida Simonyte）在声明中说：「光是看到所有战争罪行证据的一小部分，俄罗斯在乌克兰犯下的违反人道罪，没有任何言语可以形容我目睹的一切和感受。」

她说：「乌克兰城镇遭到摧毁的景象，还有生还者的证词，都揭露了俄罗斯的真面目。」

乌克兰总理什米加尔（Denys Shmygal）带着席莫尼特查看博罗江卡镇（Borodyanka）遭炸毁的公寓大楼废墟，并将席莫尼特访乌的照片上传于网路。博罗江卡镇位于乌克兰首都基辅西北方约50公里处。

什米加尔在通讯软体Telegram上写道：「博罗江卡是乌克兰痛楚的伤口。俄罗斯野蛮人占领过后遗留下来的景况十分骇人。」

立陶宛发声明说，席莫尼特讨论了派遣法医与战争罪调查团队到乌克兰的可能性。

席莫尼特写道：「我们会把犯下这些暴行的人绳之以法。」

战前，博罗江卡镇人口约1万3000人，俄军占领当地数周之久，上月底才撤离。

乌克兰紧急救援机构表示，搜救人员今天在两个公寓大楼的瓦砾堆中搜寻时，再发现7具遗体。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）上周警告，博罗江卡遭摧毁的情况远比附近的布查镇（Buch）「恐怖」。

有关当局表示，在布查镇发生的暴力事件造成数百人死亡，有些人双手被绑，已成为俄罗斯遭控在占领时犯下的暴行代名词。

席莫尼特是自俄军遭逼退以来，最新一名访问基辅的外国领袖，展现对乌克兰的支持。

立陶宛连同波罗的海邻国爱沙尼亚与拉脱维亚，一直带头呼吁欧洲联盟（EU）对俄罗斯祭出更严厉的制裁措施。

席莫尼特说：「立陶宛一向大声支持欧盟进一步加强制裁俄罗斯，你们可以依靠立陶宛的发言。」

她说：「所有俄罗斯银行与环球银行金融电信协会（SWIFT）的往来必须切断，俄罗斯能源进口必须停止，任何与俄罗斯的商业关系必须终止。」

© 2022 AFP