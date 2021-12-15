访团有人确诊COVID-19 布林肯喊卡东南亚行程

（法新社吉隆坡15日电） 美国国务院发言人表示，国务卿布林肯（Antony Blinken）的访团有人确诊COVID-19（2019冠状病毒疾病），布林肯今天已缩短东南亚的访问行程。

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布林肯先后造访印尼和马来西亚后，原定明天在曼谷（Bangkok）与泰国官员会面，但这次3国行的最后一站已经取消。

国务院发言人表示，布林肯告诉泰国外交部长董恩（Don Pramudwinai），出于谨慎，他将返回华府。

美国驻泰大使馆在声明中表示，布林肯也邀请董恩尽早访问华府，同时指出，他期待能尽早访问泰国；双方声明将藉之后的往来进一步深化美泰联盟。

确诊者随布林肯从印尼抵达马来西亚后，在马国验出COVID-19阳性。美国驻马来西亚大使馆透过声明表示，确诊者并未参与布林肯在吉隆坡任何活动行程，访团中也没有其他成员确诊。

国务院发言人告诉随访记者，之所以作出结束访问的决定，是为了「减轻COVID-19传播风险，以及把美国访团还有他们会接触的人的健康和安全摆在第一顺位」。

美国驻雅加达大使馆在推特表示，访团所有成员在印尼的筛检结果都是阴性。

布林肯的座机只会短暂停留泰国，议程上没有任何官方会谈，接着他将返回美国。

亚洲历经混乱又不可预测的前美国总统川普（Donald Trump）时代后，布林肯此行旨在挑战愈来愈独断的中国，以及重建美国在亚洲的影响力。

此行最初他在雅加达（Jakarta）与印尼总统佐科威（Joko Widodo）会面，今天在马来西亚吉隆坡（Kuala Lumpur）与大马外交部长塞福丁（Saifuddin Abdullah）召开联合记者会。

在抵达印尼前，布林肯则是在英国参加七大工业国集团（G7）外长会议，聚焦讨论与俄罗斯的紧张关系。

布林肯原定在返回美国途中在夏威夷停留。

© 2021 AFP