访土耳其会谈没椅子坐 范德赖恩：很受伤

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（法新社布鲁塞尔26日电） 欧洲联盟执行委员会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）本月初赴土耳其会晤总统艾尔段，会场却没为她准备座椅。她今天说，此事凸显欧盟必须正视性别歧视问题。

欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）与范德赖恩本月6日在安卡拉与艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）进行高层会谈，但现场仅准备2名男性领导人的座椅。

米歇尔当时迅速占了艾尔段旁边的那张椅子，明显恼怒的范德赖恩只好坐到较远的沙发上。

欧洲议会今天就欧盟与土耳其关系展开辩论。会前，范德赖恩对议员们吐露她对这起事件的心里话：「身为女人，身为欧洲人，我觉得很受伤，很孤单。」

对于这起「沙发门」（sofagate）事件，许多舆论关注的是艾尔段有失外交礼节。但范德赖恩在欧洲议会发言时表示，在欧盟自己的规则内，她也看不出她有任何理由要受到与米歇尔不同的待遇。

她说：「我是第一个担任欧盟执委会主席的女性，我就是欧盟执委会主席。这是我两周前出访土耳其时期望获得的待遇，也就是以执委会主席身分获得接待，结果却不是这样。在欧盟条约中，我找不到我被如此对待的理由。」

「所以我只能做出结论，发生了这件事，是因为我是女人。」

许多影片呈现了范德赖恩当下的困窘，但若干欧洲官员强调，严格来说，米歇尔在外交上的官阶比范德赖恩还高。不过，范德赖恩明确表示，她希望获得与米歇尔一样的待遇。

她说，尊重女性权益不仅必须是「与土耳其恢复对话的先决条件」，欧洲本身在这方面也必须做得更好。

艾尔段治下的土耳其因退出反对向女性施加暴力的「伊斯坦堡公约」（Istanbul Convention），一直饱受诟病，但范德赖恩提到，有几个欧盟成员国连批准这项公约都没做到。

她表示：「还有一些国家考虑要退出。这令人无法接受。」她说，她会想方设法，让欧盟整体加入公约，不管某些成员国是否赞成。

© 2021 AFP