访沙乌地将见到王储沙尔曼 拜登淡化两人会面

（法新社华盛顿17日电） 美国总统拜登今天淡化他将与充满争议的沙乌地阿拉伯实际领导人王储穆罕默德．沙尔曼在一场会议碰面，强调他出访沙国的原因并非与对方会面。

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拜登（Joe Biden）将在7月中旬前往沙乌地阿拉伯出席波斯湾合作理事会（Gulf Cooperation Council）区域峰会。白宫表示，拜登除了将与沙国形式上领导人国王沙尔曼（King Salman）会面，也将与他的团队见面，值得注意的是当中包括穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）。

美国情报当局将沙乌地阿拉伯裔异议记者哈绍吉（Jamal Khashoggi）2018年遭到残忍杀害的事件归咎于王储沙尔曼。哈绍吉拥有美国永久居留权，替美国「华盛顿邮报」撰文。

拜登今天面临记者询问，他与王储沙尔曼会面时将如何处理这项议题，他回答：「一如我过往一贯处理方式。我不会和他见面，我不会和MBS见面。」MBS是穆罕默德．沙尔曼的缩写。

拜登表示：「我是去参加一场国际会议，他是与会人士之一，就像今天有许多人出席讨论会。」他指的是今天稍早由他主持的一场国际气候峰会。

拜登曾说过，哈绍吉谋杀案令沙乌地阿拉伯成为「被排斥的国家」。但他这回访问沙国，预料将施压对方提高产油量，期盼让美国节节攀升的燃料价格与通货膨胀降温。

不过，沙乌地阿拉伯对于拜登这趟行程发表的声明则较直接，单纯指出拜登会先与国王沙尔曼会面，之后与王储沙尔曼见面。（译者：张正芊/核稿：戴雅真）

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