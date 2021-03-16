证人：宏都拉斯总统当美缉毒局面走私毒品

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（法新社纽约15日电） 宏都拉斯前毒枭今天在美国纽约联邦审判中表示，宏国总统叶南德兹（Juan Orlando Hernandez）收受来自哥伦比亚的古柯硷。

现与美国政府合作的毒品帮派Los Cachiros首脑李维拉（Devis Leonel Rivera Maradiaga）在曼哈顿法院表示，他2020年在纽约大都会监狱（New York Metropolitan Jail）遇到毒贩佛恩特斯（Geovanny Fuentes）。

李维拉表示，佛恩特斯当时告诉他，「他有证据、照片、影片，可以证明叶南德兹在汕埠（San Pedro Sula）与德古西加巴（Tegucigalpa）机场收取来自哥伦比亚的古柯硷」。

李维拉说，佛恩特斯希望要求美国缉毒局（Drug Enforcement Administration, DEA）让他出狱1个月去找回那些证据；李维拉说，佛恩特斯告诉他，这起毒品交易是「在缉毒局面前」进行，「但缉毒局不晓得，也不知道叶南德兹欺骗了他们」。

纽约南区检方宣称，叶南德兹伙同佛恩特斯把数以吨计古柯硷走私到美国，叶南德兹却没被起诉。

叶南德兹自称清白，还说李维拉为了减刑而说谎。

© 2021 AFP