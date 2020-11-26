试图阻挠引渡程序 孟晚舟律师控加拿大警方欺骗

广告 继续浏览后续

（法新社温哥华25日电） 中国电信巨擘华为技术有限公司财务长孟晚舟的律师今天表示，加拿大警方2018年在逮捕孟晚舟期间「欺骗」了他的客户，好让她当下没有找来律师。

加拿大当局2018年1月在温哥华（Vancouver）机场依美方发出的拘票逮捕孟晚舟。

孟晚舟2年来一直试图力抗被引渡至美国，她在美国将面临与华为在伊朗境内违反美国制裁的活动相关的诈欺指控。

孟晚舟的律师试图以孟晚舟在逮捕期间权益遭到侵犯为由，阻挠引渡程序。涉及此事的员警及海关人员本月出席听证会作证。

被告孟晚舟及其辩护律师表示，孟晚舟在没有律师且未被告知原因的情况下遭讯问3小时，被迫将电子装置密码交给海关人员，海关人员再将密码转呈加拿大联邦警察。

根据被告方说法，加国警方随后又将密码转交美国联邦调查局（FBI）探员。被告方谴责此举为2个组织间的「共谋」。

律师芬顿（Scott Fenton）今天指控加拿大皇家骑警（RCMP）员警要求4名海关人员不要向孟晚舟透露她遭逮捕令锁定，害她在自身权利方面受到误导。

加拿大皇家骑警警官葛拉夫（Janice Vander Graaf）在这起长达近2年的官司中驳斥这项指控，声称：「不，我想不起来有发生这件事，我不认为有这回事。」

芬顿继续说道，「你担心海关人员若告诉她（孟晚舟）起诉或临时逮捕令的事，她可能会寻求律师」，并拒绝回答问题。

葛拉夫答道，除了应FBI要求没收孟晚舟的电子装置并将它们放到锁频袋中以外，自己从未对海关人员下过任何指示。

她说：「我们并未要求任何资讯，我们不需要密码就能进入手机。」（译者：李佩珊/核稿：陈政一）

© 2020 AFP