试验数据少 挪威丹麦只对65岁以下施打牛津疫苗

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（法新社奥斯陆4日电） 挪威和丹麦卫生当局今天说，由于阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）和牛津大学共同研发的2019冠状病毒疾病疫苗缺乏对年长者的试验数据，因此施打对象将限定在65岁以下。

这两个北欧国家仿效若干欧洲联盟国家的作法，而挪威虽非欧盟会员国，但与欧盟关系密切，包括透过欧盟出面谈判以采购2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗。

挪威公共卫生署署长史托腾柏格（Camilla Stoltenberg）告诉媒体，做出这个决定「不是因为疫苗对年长者无效，而是证明文件太过有限」。

德国、法国和瑞典卫生当局也建议，只对65岁以下的人施打牛津疫苗。

在挪威和丹麦，65岁以下患有慢性病而可能在染疫后成为重症病患者，也不予施打牛津疫苗，而将接种美国辉瑞（Pfizer）／德国BioNTech以及美国莫德纳公司（Moderna）研发的两种疫苗。

至于于接种牛津疫苗者，前后两剂的注射间隔时间在挪威是9到12周，在丹麦是4到12周。

挪威公共卫生署医生瓦特尔（Sara Watle）说：「我们发现，前后接种的间隔时间越长，防护力越好。」（译者：林沂锋/核稿：张佑之）

© 2021 AFP