诺瓦瓦克斯疫苗申请紧急授权 欧盟药管局近期做决定

（法新社海牙17日电） 欧盟药品管理局今天表示，美国诺瓦瓦克斯医药公司（Novavax）已在欧洲为旗下COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗申请紧急使用授权，欧盟药管局可能会「在几周内」做出决定。

广告 继续浏览后续

诺瓦瓦克斯疫苗如果获得批准，将是欧洲联盟（EU）内第5款获核准的疫苗，另4款疫苗是美国辉瑞大药厂（Pfizer Inc.）与德国生技公司BioNTech合力研发的疫苗、还有阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）与牛津大学共同研制的疫苗、以及莫德纳（Moderna）和娇生集团（Johnson & Johnson）疫苗。

欧盟药品管理局（European Medicines Agency, EMA）表示，将「加快」评估诺瓦瓦克斯疫苗。诺瓦瓦克斯疫苗的品牌名称是Nuvaxovid。

欧盟药管局说，「如果呈交的数据可靠且完整，能显示疫苗的有效性、安全性与品质」，那么关于行销授权的意见书便可在几周内发布。

欧盟药管局又说：「如果欧盟药管局断定，Nuvaxovid在预防感染COVID-19上的益处大于风险，将建议给予有条件的行销授权。」

Nuvaxovid的作用方式与其他疫苗不同，含有从冠状病毒棘状蛋白（spike protein）表面上一种蛋白质制成的微小粒子，属于重组蛋白疫苗。

Nuvaxovid也含有一种物质，注射后能有助于增强人体的免疫反应。

欧盟药管局还说，Nuvaxovid可储存在摄氏2至8度的温度下，「能使用现有的疫苗供应与冷链管道」。

© 2021 AFP