诺贝尔医学奖 2美国学者发现痛觉触觉感受体获奖

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（法新社斯德哥尔摩4日电） 2021年诺贝尔医学奖今天由美国学者朱里雅斯（David Julius）和帕塔普蒂安（Ardem Patapoutian）共同获奖，因为他们发现对痛觉与触觉的感受体。

诺贝尔医学奖得主在今天由诺贝尔委员会秘书普尔曼（Thomas Perlmann）宣布。

诺贝尔奖评审表示：「今年医学奖得主的重大发现，让我们了解冷、热以及力量如何启动神经脉冲，让我们感知并适应这个世界。」

评审表示：「我们在日常生活把这些感知视为理所当然，但神经脉冲是如何被启动，让我们感觉到温度和压力呢？这个问题被今年的诺贝尔得主解决了。」

朱里雅斯是加州大学旧金山分校教授，帕塔普蒂安则任教于加州斯克里普斯研究所（Scripps Research），两人将平分1000万瑞典克朗（约新台币3184万元）奖金。

去年诺贝尔医学奖得主为美国学者阿特尔（Harvey J. Alter）、莱斯（Charles M. Rice）及英国学者贺顿（Michael Houghton），因发现C型肝炎病毒共享殊荣。

诺贝尔奖是依瑞典炸药发明人诺贝尔（Alfred Nobel）的遗嘱所设，1901年开始颁发，今年是120周年。

医学奖得主于今天率先出炉后，明后天将陆续公布物理学奖和化学奖得主，万众瞩目的文学奖及和平奖将于7日和8日公布，瑞典央行创设的经济学奖则要等到11日才会揭晓。

© 2021 AFP