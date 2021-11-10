诺贝尔和平奖得主马拉拉结婚 推特喜晒新人照

（法新社伦敦9日电） 近10年前因鼓吹巴基斯坦女孩受教权而遭塔利班开枪击中头部的诺贝尔和平奖得主马拉拉，今天在社群平台推特分享结婚喜讯，她并附上两人在婚礼上的合照。

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24岁的马拉拉．尤沙夫赛（Malala Yousafzai）推文说：「今天是我生命中珍贵的一天，马里克（Asser Malik）和我结为终身伴侣。」

推文并说：「我们在（英格兰中部）伯明罕（Birmingham）举行小型的伊斯兰婚礼仪式，请为我们祝福，我们很兴奋能携手同行未来的旅程。」

2012年，年仅15岁的马拉拉因鼓吹女孩受教权，在巴基斯坦西北部史瓦特河谷（Swat valley）的家乡准备搭校车上学时，遭阿富汗塔利班（Taliban）的巴国分支激进分子开枪击中头部，一度生命垂危，在巴国接受手术后转往英国治疗，之后在当地定居。

马拉拉经过多个月治疗，康复后仍持续争取女童受教权，并出版了畅销全球的自传「我是马拉拉」（I am Malala）。

2014年，17岁的马拉拉获颁诺贝尔和平奖，成为史上诺贝尔奖项最年轻得主。她去年自牛津大学（University of Oxford）毕业，取得哲学、政治学和经济学学位。

马拉拉至今仍为女孩受教权奔走，她的非营利组织马拉拉基金会（Malala Fund）迄今已在阿富汗投入了200万美元。（译者：陈怡君/核稿：蔡佳敏）

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