诺贝尔和平奖得主：饥饿问题比COVID-19疫情严重

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（法新社奥斯陆10日电） 联合国世界粮食计划署今天因防疫所需而在线上受颁诺贝尔和平奖时警告，世上恐出现比2019冠状病毒疾病（COVID-19）更严重的「饥饿大流行病」。

世界粮食计划署（World Food Programme ）署长毕斯利（David Beasley）说：「由于战争频仍、气候变迁、饥饿被当成政治和军事工具，同时全球公卫大流行病又使得这种种问题急速恶化，现已有2亿7000万人正走向饥饿。」

毕斯利在世界粮食计划署罗马总部内，拿下口罩发表感言表示：「若未解决他们的需求，将形成饥饿大流行病，使得COVID-19疫情的冲击显得微不足道。」

世界粮食计划署成立于1961年，每年提供粮食给全球数千万人，2019年这个数字是9700万人。

挪威诺贝尔委员会主席赖斯-安德森（Berit Reiss-Andersen）10月9日宣布和平奖得主时表示，世界粮食计画署因致力防止饥饿被用做战争或冲突的武器，而获得和平奖。

赖斯-安德森在挪威诺贝尔协会（Nobel Institute ）发表演说表示，随着民族主义趋势在全球蔓延，世界粮食计划署「代表的是当今世界迫切需要的那种国际合作和承诺」。

COVID-19疫情迫使诺贝尔官方将传统的颁奖典礼简化到极限，无论在颁发和平奖的挪威奥斯陆或颁发医学、物理、化学、文学和经济奖的瑞典斯德哥尔摩，都是如此。

今年由于疫情，仪式上看不到豪华的晚宴和金光闪闪的贵客和王室成员，取而代之的是多半在线上进行的简约活动。

在此特殊情况下，今年诺贝尔和平奖金牌和证书已经以外交邮袋的方式寄到罗马。

© 2020 AFP