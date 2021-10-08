诺贝尔和平奖 媒体监督机构、环保少女呼声高

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（法新社奥斯陆8日电） 诺贝尔和平奖今天将在挪威奥斯陆揭晓，媒体监督机构、白俄反对派领袖以及瑞典环保少女童贝里等得奖呼声高。原本也是夺奖热门的世界卫生组织（WHO）因疫苗计画迟缓被减分。

法新社报导，今年获得提名角逐诺贝尔和平奖的高达329名个人和组织。奥斯陆时间上午11时（格林威治时间上午9时），诺贝尔委员会主席赖斯-安德森（Berit Reiss-Andersen）将打开诺贝尔协会（Nobel Institute）的木门，宣布得奖者。

预测得奖者是一场庞大的猜谜游戏，因为入围名单没有公开，且获提名者身份会被保密50年。但国际关系专家和赌徒不会因此放弃猜测。

在得奖者宣布前，呼声较高的包括媒体监督机构「无国界记者组织」（Reporters Without Borders）、「保护记者委员会」（Committee to Protect Journalists）和「国际事实查核联盟」（International Fact-Checking Network），以及监督各国贪腐程度的「国际透明组织」（Transparency International）。

在诺贝尔和平奖的120年历史中，从未颁发给独立媒体代表。

由于先前在斯德哥尔摩公布的医学、物理、化学以及文学奖得主都是男性，因此有人预料，和平奖可能颁给女性。

白俄罗斯反对派领袖季哈诺夫斯卡娅（Svetlana Tikhanovskaya）与两位盟友柯列斯尼可娃（Maria Kolesnikova）、泽布卡罗（Veronika Tsepkalo）， 都被认为很有可能获奖。

鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）在2020年8月普遍被视为充满舞弊的大选中，赢得第6个总统任期，季哈诺夫斯卡娅等人展开反抗。

和平奖也可能颁给另一位鲁卡申柯的反对者、白俄人权团体领袖毕亚利亚茨基（Ales Bialiatski）。

去年和平奖得主是世界粮食计划署（WFP）。今年许多专家认为，致力于对抗气候变迁的组织或个人是热门获奖人选。

斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）所长史密斯（Dan Smith）说：「气候变迁危机明显更加恶化，到处发生洪患和野火，许多地方的气温创下历史新高，北极冰棚正在融化，而且今年将召开联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议（COP26）。」

他说：「因此我希望，并在一定程度上认为和平奖可能颁发给包括（瑞典少女）童贝里（Greta Thunberg）在内等一群对抗气候变迁的人士。」

至于原本也有获奖希望的世卫，因为COVID-19疫苗全球取得机制（Covax）的疫苗分配缓慢及相关争议，少了些获奖机会。尽管如此，世卫仍是热门获奖者之一。

另外，今年被提到的名字还包括「制止杀手机器人运动」（Campaign to Stop Killer Robots）、俄罗斯反对派领袖纳瓦尼（Alexei Navalny），以及即将卸任的德国总理梅克尔（Angela Merkel）等。

© 2021 AFP