诺贝尔奖即将揭晓 各奖项开始押宝

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（法新社斯德哥尔摩1日电） 诺贝尔奖得主 将在2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情下揭晓，疫苗研发先驱、媒体监督机构、气候变迁倡议人士，以及白俄罗斯反对派领袖都被看好会获奖。

诺贝尔奖是依照瑞典炸药发明人诺贝尔（Alfred Nobel）的遗嘱设立，1901年开始颁发，今年将庆祝120周年。得奖者名单将于4日到11日间揭晓，领域包括医学、物理、化学、文学、和平以及经济学。

虽然得奖者名单严格保密，但诺贝尔奖专家认为，mRNA技术是医学或化学奖的大热门，这项技术被应用在辉瑞BNT（Pfizer-BioNTech）与莫德纳（Moderna）的疫苗研发。

瑞典科学记者比约克斯腾（Ulrika Bjorksten）告诉法新社：「如果诺贝尔委员会不把奖颁给mRNA疫苗技术，将是一个错误。」

她认为匈牙利裔美籍生技科学家卡林柯（Katalin Kariko）与美国科学家魏斯曼（Drew Weissman）是可能获奖者，他们的开创性研究直接替第一批mRNA疫苗铺路。

COVID-19疫情导致全世界超过470万人丧生，超过10亿人已经接种疫苗。

卡林柯和魏斯曼已经领取多项荣誉，包括被视为诺贝尔奖风向球的美国拉斯克医学奖（Lasker Prize）。

诺贝尔奖一天公布一奖项，医学奖将于4日星期一率先公布，接着依序是物理奖和化学奖。备受期待的文学奖与和平奖分别于7日、8日公布，瑞典央行创设的经济学奖则于11日揭晓。

和平奖是唯一在奥斯陆颁发的诺贝尔奖项，捍卫新闻自由组织在诺贝尔和平奖的主要竞争者之列。白俄罗斯反对派领袖季哈诺夫斯卡娅（Sviatlana Tsikhanouskaya）和气候社运家童贝里（Greta Thunberg）也是可能人选。

诺贝尔和平奖的形象过去几年遭遇重大打击，曾经获奖者衣索比亚总理阿迈德（Abiy Ahmed）卷入内战，另一名获奖者翁山苏姬则替少数族裔洛兴雅人（Rohingya）遭屠杀辩护。

诺贝尔和平奖去年颁给世界粮食计划署（World Food Programme），有人猜测由于全球正遭遇热浪、洪灾，以及野火等致命天灾，下个获奖者可能是气候变迁倡议者。

研究诺贝尔奖的历史学家史文（Asle Sveen）表示：「这是当下最重要的议题。」

其他专家则认为，争取资讯自由与媒体权益的组织，例如无国界记者组织（RSF）和保护记者委员会（Committee to Protect Journalists）等可能获奖。

世界卫生组织（WHO）和疫苗全球取得机制（COVAX）曾是和平奖热门，却因为疫苗分配速度迟缓被减分。

文学奖方面，继多位欧洲和北美洲作家获奖后，下注者认为瑞典学院（Swedish Academy）可能会把目光转向更远处。

瑞典「每日新闻」（Dagens Nyheter）文学批评家Jonas Thente表示：「我的确认为他们真的想要从过去被忽略的地区发掘出一位天才。」

他认为瑞典学院会对有跨文化经验的作家感兴趣，像是44岁的奈及利亚作家阿迪契（Chimamanda Ngozi Adichie）。「她可能太年轻了，但她符合那些背景。」

还有许多名字多年来都被提及，像是匈牙利作家纳达斯（Peter Nadas）、加拿大的玛格丽特．爱特伍（Margaret Atwood）、叙利亚诗人阿多尼斯（Adonis），以及索马利亚作家法拉（Nuruddin Farah）。

另有一些新名字浮现，包括印度作家塞斯（Vikram Seth）、中国流亡作家廖亦武，以及莫三比克作家米亚．科托（Mia Couto）。

© 2021 AFP