诺贝尔奖得主 南非屠图大主教国葬在开普敦进行

（法新社开普敦1日电） 南非政府今天在开普敦的圣乔治大教堂以国葬追悼诺贝尔和平奖得主、已故南非天主教屠图大主教，这位奋勇抵抗南非种族隔离政策的英雄人物，多年来就是在此宣扬反种族歧视。

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南非总统拉玛佛沙（Cyril Ramaphosa）将致悼词颂赞屠图（Desmond Tutu），他藉由非暴力抗争反对少数白人统治，而在1984年获颁诺贝尔和平奖（Nobel Peace prize）。他去年12月26日辞世，享耆寿90岁，来自世界各国的权贵政要纷纷表示哀悼。

人称「李亚妈妈」（Mama Leah）的屠图遗孀李亚（Nomalizo Leah Shenxane）坐着轮椅在圣乔治大教堂（St George's Cathedral）前排，身披紫色围巾，一旁是系着同色领带的拉玛佛沙。

因屠图的教袍是紫色，位于开普敦的这座知名教堂及自然景点桌山（Table Mountain），本周每晚皆以紫色灯光照亮夜空。

告别式会场外，摆放着多帧屠图的等身双手相握的图像。基于防范COVID-19（2019冠状病毒疾病）的规定，现场实施人数控管。

去年12月30日及31日，屠图灵柩暂厝于教堂内，数以百计爱戴他的民众大排长龙，等着瞻仰这位大主教的遗体，向他表达最后的敬意，今天安魂弥撒曲的乐音响起，他的简朴棺木再次被缓缓推进教堂里。

之后诗班以嘹亮的歌声诠释诗歌「你信实何广大」（Great is Thy Faithfullness）。

屠图高尚的道德情操，在南非获得不分种族及文化间的一致推崇，他终其生致力于倡议「彩虹国度」（Rainbow Nation），主张种族隔离政策结束后，所有种族不分彼此都可以在南非和平共处。

屠图晚年几乎都是待在开普敦，当吊唁者齐聚一堂参加他的告别式，当地反常降雨。这位大主教一般人亲昵地称呼他「拱门」（The Arch），而且常常被赞誉为南非的「道德罗盘」（moral compass）。

诗班献唱安魂弥撒曲后，屠图的遗体将在私人典礼时火化，然后骨灰将安放在讲道坛后方的位置。他生前曾站在这个讲坛抨击种族偏见与种族暴政。

约莫百余民众在阅兵场（Grand Parade）透过大萤幕见证屠图的告别式。阅兵场正对着开普敦市政府，当年已故前总统曼德拉（Nelson Mandela）出狱重获自由后，就是在这里发表首篇演说，屠图也参与其中。

曼德拉是南非结束种族隔离政策后首任总统，2013年12月辞世。他曾这样描述他的好友屠图：「有时候很尖锐，通常是态度温和，从不胆怯，而且时常富幽默感，屠图将永远替不能发声的弱势代言。」

© 2022 AFP