诺贝尔奖经济学家：世银前高层粉饰经商报告排名疑虑

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（法新社华盛顿17日电） 美国诺贝尔奖经济学家罗莫表示，他曾对世界银行的「经商环境报告」提出质疑，但遭到现任国际货币基金（IMF）总裁乔治艾娃在内的时任世银高官操作「粉饰」他的疑虑。

世界银行（World Bank）稍早宣布，董事会委托所做的独立调查发现，世银旗舰年度「经商环境报告」（Doing Business Report）的2018和2020年版有违规情事，因此将立即停止编篡。

根据调查结果，时任世银执行长的乔治艾娃（Kristalina Georgieva）施压职员对报告做修改，以免触怒中国。

罗莫（Paul Romer）2018年1月辞去世银首席经济学家一职。他辞职前公开质疑世银「任意」改变经商环境报告的编制方法，导致一些国家的排名大幅改变，尤其是智利。

罗莫16日接受法新社访问时直批，世银领导阶层「缺乏操守」。他说，自己任职世银时，并不知情乔治艾娃为了中国施压职员；「但我有些起疑，认为这类事情可能正在发生」。

罗莫表示，当年他质疑，世银经商环境报告做出的修改，造成智利在社会党总统巴舍莱（Michelle Bachelet）执政时排名下降，而在较保守派总统皮涅拉（Sebastian Pinera）继任时排名上升。

他说：「当我提出这些疑虑时，克莉丝塔琳娜（乔治艾娃）操作掩盖事实。」「我要听命于缺乏操守的人，这令人无法容忍。」

罗莫透露，乔治艾娃当时和负责报告审计的保加利亚前财政部长迪扬科夫（Simeon Djankov）密切合作，调查他提出的质疑。

迪扬科夫卸任保加利亚财长后重返世银任职，他同时是经商环境报告创办人。根据调查报告，迪扬科夫和时任世银韩裔美籍总裁金墉（Jim Yong Kim）也都曾施压职员将经商环境报告改为有利中国。

罗莫指出：「这份报告描述的威吓情形是真的。到了最后，要我继续听命于克莉丝塔琳娜，令我感到不自在。于是我把我的指控公诸于世，如此一来让自己能被辞退。」

© 2021 AFP