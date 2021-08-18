诺贝尔得主马拉拉：我担心阿富汗的姐妹们

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（法新社纽约17日电） 阿富汗情势骤变，民兵组织塔利班接掌政权后，巴基斯坦籍诺贝尔和平奖得主马拉拉．尤沙夫赛（Malala Yousafzai）今天投书「纽约时报」，写道：「我担心在阿富汗的姐妹们。」

24岁的马拉拉写说：「未来我们有的是时间去辩论，阿富汗战争哪里出错了；但在这紧要关头，我们必须倾听阿富汗女性的声音，她们要求的是保护、教育，和承诺她们的自由与未来。」

马拉拉表示：「我们不能继续让她们失望，我们没有多余时间了。」

法新社报导，长期鼓吹女子受教权的马拉拉，15岁在巴基斯坦西北部乡村遭巴国塔利班组织（Taliban）的人开枪击中头部，接着转往国外治疗。

塔利班曾于1996至2001年间执掌阿富汗政权，统治手段是恶名昭彰的残暴，女孩不能上学、妇女不可以在可能接触异性的场所工作，当时还用石刑处死人民。

塔利班如今再度掌权，引发发新一波镇压疑虑，特别是对女性的压迫。

取得牛津大学文凭的马拉拉，今天在纽时的投书写说：「我不禁为我现在的日子满怀感恩。」

「在去年大学毕业并开始规划职业生涯后，我无法想像会失去这一切，回到一个由持枪的男人为我定义的生活。」

「阿富汗女孩和年轻女性再次来到我过去的处境，她们因想到可能无法再踏入教室、握着书本而深陷绝望。」

塔利班发言人今天在喀布尔举行的记者会表示，他们会在伊斯兰教法架构下尊重女性权利，说会允许女性工作与读书，活跃于社会。

马拉拉对塔利班这席保证表示怀疑，在纽时投书中写说，「从塔利班过去暴力镇压女权的历史来看，阿富汗妇女的恐惧是真实的。」

「我们已经听到消息指出，有女学生被赶出大学校园，有女性员工被公司拒于门外。」（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP