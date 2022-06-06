读40年还不毕业 玻利维亚恐龙大学生再度引发争议

（法新社拉巴斯6日电） 南美国家玻利维亚一所大学5月发生学生集会踩踏事故，酿4人死亡。当局调查发现，相关人士竟是一名年龄达52岁的学生，再度掀起玻国对于这类永不毕业「恐龙」大学生的争议。

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这起事故发生在玻利维亚南部城市波托西（Potosi）的汤玛斯佛里亚斯自治大学（Tomas Frias Autonomous University），5月9日当天，一群学生在一间阶梯教室集会时，有人朝人群投掷一枚催泪弹，引发群众恐慌奔逃踩踏，造成4人死亡、70人受伤。

事发不久，外界得知，召集这场聚会的人士包括52岁的学生会领袖孟多萨（Max Mendoza），引发更多争议。

玻利维亚国会议员阿尔斯（Hector Arce）指出，孟多萨大学读了33年从未毕业。阿尔斯亮出孟多萨的成绩单，显示他自从1989年进入大学就读以来，累计有200多科被当、100多次成绩零分。

孟多萨是玻利维亚大学联合会（Bolivian University Confederation）主席，据称是他号召举行这场学生大会，目的为了替效忠他的其他学生会领袖促进利益。但会议过程爆发争执，于是有人投掷催泪弹。

孟多萨5月21日遭到羁押，他面临数项犯罪指控，包括滥权和挪用公款。

不过，孟多萨的例子只是冰山一角。因为玻利维亚的大学内有成千上万名「恐龙」学生，他们似乎永远不会毕业。

玻利维亚媒体指出，许多学生领袖之所以拖延不毕业，是为了保住自身地位和伴随的利益。

在玻利维亚，就读公立大学免费，且学生不仅享有较便宜的医疗负担，还能参与管理学生事务，并获得薪资。

孟多萨便由于担任协调玻利维亚高等教育机构的执行委员会主席，每月领有2万1869玻利维亚诺（boliviano）（约新台币9万4000元）酬劳，相当于一名大学校长的薪水。

另个例子是在拉巴斯（La Paz）的圣安德列斯大学（San Andres University），37岁的奎拉立（Alvaro Quelali）被人指控是「恐龙」学生，因为他显然大学读了20年。

许多玻利维亚大学生在外有其他工作和职业，只是为了保有好处才注册学校，实际上并无意就读。且即使他们期末考不及格，隔年还能故技重施。

圣安德列斯大学校长艾瑞迪亚（Oscar Heredia）进一步指出，不只学生领袖，也有许多玻利维亚一般大学生拖延多年不毕业。

玻利维亚全国8万1000多名大学生中，23%已就读超过11年，6.7%更已超过20年；其中1000人大学读了30多年，约100人甚至就读超过40年。

艾瑞迪亚告诉法新社：「这件事令人担忧，但这是广泛问题。」

© 2022 AFP