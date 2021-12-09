谁出席谁没受邀 拜登民主峰会与会名单已掀紧张气氛

（法新社华盛顿8日电） 美国总统拜登主持的民主峰会将于华府时间9日登场，邀请全球100多国代表与会，未受邀的中、俄两国驻美大使上月联名投书，呼吁美国停止挑动隔阂与对立。

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受COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情影响，这场峰会将以视讯方式举行。白宫高调宣扬这场民主峰会，盼展现美国在当前威权或专制主义兴起之际的民主阵营领导地位。

主管民事安全、民主与人权事务的美国国务次卿泽雅（Uzra Zeya）说：「毫无疑问，我们正处于民主需重新整顿的时刻。」

「世界各地的民主国家正面临愈来愈多新威胁挑战，这已不是什么秘密。全球几乎每个地区的国家都经历了一定程度的民主倒退。」

这场峰会将于今明两天登场，100多国政府，以及非政府组织、民营企业、慈善组织和立法机构代表将视讯齐聚，拜登将在白宫为开幕致词。

然而法新社认为，拜登面对前总统川普持续挑战美国民主规范和企图推翻2020年大选结果之举，都为这场民主峰会蒙上一层不安的阴影，甚至在决定与会者名单前，就已掀起一波紧张局势。

拜登视为威权阵营领头的中国和俄罗斯被明确排除在受邀名单外，中国和俄罗斯驻美大使上个月罕见发表联合评论文章，严厉批评拜登计划召开的民主峰会「引发意识形态对抗和裂痕」。

俄罗斯驻美国大使安托诺夫（Anatoly Antonov）和中国驻美国大使秦刚写道：「任何国家都无权用一个标准来评断全球缤纷且多元的政治格局。」

拜登政府邀请台湾与会，更进一步挑动中国的敏感神经。此外，在决定有哪些国家因侵犯人权或操纵选票而被排除在受邀名单之外时，紧张氛围也没少过。

举例而言，巴基斯坦和菲律宾受邀参与，欧盟成员国匈牙利的民族主义政府出局，巴西右翼总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）拿到邀请函，北约（NATO）成员土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）却吃了闭门羹。

这场峰会最尴尬的地方在于，拜登正努力恢复人民对美国民主的信心，而川普却拒绝承认2020年大选结果，在包括福斯新闻（Fox News）等媒体推波助澜下，继续向数以千万计支持者散布相关主张。

随着川普支持者1月6日硬闯国会的冲击仍余波荡漾，外界对美国国会2022年期中选举和2024年总统大选川普卷土重来益发忧心。

美国杜克大学（Duke University）政治学教授詹道生（Bruce Jentleson）说，举办这场峰会「从来都不是好主意」。

他说：「我们的问题比任何其他西方民主国家都要糟糕得多。我们的国会大厦遭遇攻击，政变未遂。我们从没在巴黎、（德国）联邦议院或布鲁塞尔欧盟总部看到这种情况。」

「如果我们想竞争，我们就必须尽力而为，这实际上取决于我们国内，而不是让100位领导人齐聚一堂，空喊『我们喜欢民主、民主好棒棒』。」（译者：刘文瑜/核稿：陈亦伟）

© 2021 AFP