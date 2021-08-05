谁将出任驻波兰大使？拜登提名美苏冷战鹰派策士之子

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（法新社华盛顿4日电） 美国总统拜登今天提名美苏冷战时期鹰派策士布里辛斯基（Zbigniew Brzezinski）之子马克出任驻波兰大使，但据报华沙右翼政府对此存有疑虑。

马克（Mark Brzezinski）的任命须获得联邦参议院同意。

会说波兰语、投资家出身的马克过去曾在民主党政府麾下负责外交政策工作，包括在前总统欧巴马（Barack Obama）任内担任驻瑞典大使，在柯林顿（Bill Clinton）执政期间则于国家安全委员会任职。

有关拜登将提名马克出任美国驻波兰大使的传闻已传了数周之久。波兰新闻网站Onet.pl报导称，华沙政府提出反对意见，主张马克透过父亲取得波兰公民身分，因此没有资格担任大使，但波兰当局否认这类说法。

鉴于华府与中国、俄罗斯之间关系冷淡，拜登亟欲加强与欧洲的伙伴关系，以抗衡中俄日益独断的立场。波兰和美国都是北大西洋公约组织（NATO）的成员。

马克的父亲布里辛斯基出生于波兰，在冷战时期是美国前总统卡特（Jimmy Carter）颇具影响力的国家安全顾问，他主张对当时的苏联和包括俄罗斯在内的国家采取强硬立场。波兰曾落入苏联势力范围长达40年，直到共产主义统治崩溃。

马克的妹妹米卡（Mika Brzezinski）则是微软国家广播公司（MSNBC）晨间节目「早安乔」（Morning Joe）的共同主持人。

白宫还表示，拜登已经敲定美国驻多哥、贝南和马拉威等非洲国家的大使人选，所有任命案都须经参院批准。

© 2021 AFP