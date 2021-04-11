谁能接替梅克尔？德国保守联盟进行关键讨论

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（法新社柏林11日电） 德国总理梅克尔（Angela Merkel）的保守派联盟剩下不到6个月就要面对大选，支持率却直直滑落。现在联盟挑选总理候选人的压力愈来愈大，将于今天进行关键讨论。

梅克尔60岁的长期盟友拉谢特（Armin Laschet）今年1月接任基督教民主党（CDU）主席。一般来说，在9月26日大选前，拉谢特将是领导基民党及其巴伐利亚邦姊妹党基督教社会党（CSU）的第一人选。

然而基民/基社联盟近期处理2019冠状病毒疾病（COVID-19）危机的方式，使他们支持率重挫。一些人呼吁拉谢特靠边站，让更有魅力的54岁基社党主席索德（Markus Soeder）带头。

两人在脱口秀和媒体上隔空练拳数轮后，今天将有机会证明自己，各自向保守派议员发表演说。

虽然拉谢特与索德都没正式宣布自己是候选人，「画报」（Bild）仍称今日会议是梅克尔接班人之争「见真章的周末」。

预料联盟今天不会做出最终决定。基社党议会党团领袖杜布林德（Alexander Dobrindt）在会前告诉记者，决定性时刻将在「未来两周」来临。

基民党议会党团领袖布林克豪斯（Ralph Brinkhaus）则说：「我们现在对于让整件事迅速进行，抱持极大兴趣。」他并指出，第一步是与两党领袖讨论未来如何打造一条共同路线。

拉谢特接受「周日画报」（Bild am Sonntag）访问时也呼吁，基于「基民党内部氛围」，应尽速做出决定。他说：「团结非常重要。基民党与基社党共同并迅速做决定，将给彼此带来很多好处。」

基民/基社联盟最可能以闭门方式选出候选人。拉谢特告诉德国第二电视台（ZDF），保守派会挑出「最适合我们选举计画」的那个人。但索德7日接受「明镜周刊」（Der Spiegel）访问时，坚称候选人必须「被全体人民，而不只是被党接受」。

爱好「星际争霸战」（Star Trek）和花俏服饰的索德，在民调中屡屡击败拉谢特。德国第一电视台（ARD）近期调查显示，54%德国人认为索德会是个好候选人，而拉谢特只有19%。

© 2021 AFP