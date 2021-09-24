谁该打第3剂 美CDC与FDA不同调

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（法新社华盛顿23日电） 一个美国卫生专家所组成的委员会今天不愿核准因工作而有染患COVID-19高风险的人群追加施打第3剂辉瑞（Pfizer）&BNT新冠疫苗。

美国食品暨药物管理局（FDA）昨天建议追加施打的美国公众范围广泛，包含在具染疫高风险机构中任职与居住人员，诸如教师、零售店雇员、医护与监狱受刑人。

相关决定恐加剧全美追加施打作业的混淆；拜登政府8月中宣布美国将展开追加施打作业，但之后未见大规模开展。

美国疾病管制暨预防中心（CDC）的委员会今天表决通过，建议65岁以上与有慢性病等恐染疫后转为重症的高风险族群，追加施打第3剂辉瑞&BNT疫苗。

但委员会不建议替年轻成人注射COVID-19（2019冠状病毒疾病）追加剂，包括在具染疫高风险机构中任职与居住的医疗人员，如此可缩小美国食品暨药物管理局（FDA）昨天发布的紧急使用授权范围。

美国疾管中心预防接种谘询委员会（Advisory Committee on Immunization Practices）表决通过的指引，仍须经疾管中心主任瓦伦斯基（Rochelle Walensky）签名。这项建议不具约束性，各州与其他管辖区可以不理会，并采用其他方法施打追加剂。

全美约有1300万65岁以上老人已接种辉瑞&BNT疫苗超过6个月，目前他们都符合追加接种资格。

© 2021 AFP