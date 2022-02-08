调停乌克兰危机 蒲亭愿研究马克宏具体安保建议

（法新社莫斯科7日电） 俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）表示，他已准备做出妥协，并将研究法国总统马克宏今天在会谈中提出的建议，但他仍将乌克兰紧张局势加剧归咎于西方。

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马克宏今晚在克里姆林宫与蒲亭长谈5个多小时，寻求缓和乌克兰局势。两人会后表示，希望能找到解决方案，化解自冷战结束以来俄罗斯与西方之间最严重的危机。

蒲亭多次感谢马克宏前来莫斯科，他在联合记者会上说，马克宏提出了好几个值得研究的构想。

蒲亭说：「他的一些想法和提议…或许能作为后续行动的基础。我们将竭尽所能，找到适合每个人的妥协方案。」

他没有提供任何细节，但表示待马克宏明天会见乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）后，两人会再透过电话交谈。

马克宏说，他提出了一些「具体安全保证」建议，而蒲亭向他保证会研究这些提议。

法国总统府表示，这些提议包括双方承诺不采取任何新的军事行动、启动新的战略对话及恢复乌克兰和平进程的努力。

俄罗斯在俄乌边境集结数万大军，西方担心这可能是俄国入侵乌克兰的前奏，蒲亭再次否认这类主张。

他说：「向北约边界移动的并不是我们。」他指的是北大西洋公约组织（NATO）在东欧的军事部署。（译者：刘文瑜/核稿：李佩珊）

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