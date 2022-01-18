调查称发现出卖安妮法兰克主嫌　馆方：重要新讯息

（法新社海牙17日电） 纳粹大屠杀受害少女安妮法兰克（Anne Frank）藏身处为何曝光成为悬而未决的二战谜团，前FBI探员率领的团队调查发现一名犹太公证人疑似为了救自己的孩子而出卖安妮一家人。

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安妮之家（Anne Frank House）博物馆负责人利奥波德（Ronald Leopold）告诉法新社，这项调查「产生了重要的新讯息」。

参与调查计画的荷兰制片人巴恩斯（Thijs Bayens）告诉美国电视节目，调查目的不是将告密者妖魔化，毕竟是纳粹「逼人做出这些可怕的事」。

他说：「真正该问的问题是：当时换作是我会怎么做？」

美国联邦调查局（FBI）退休探员潘科克（Vince Pankoke）和大约20名历史学家、犯罪学家和数据专家组成的团队经过6年悬案调查发现，主嫌可能是较不为人知的犹太公证人范登柏格（Arnold van den Bergh），为了救家人而向纳粹透露安妮法兰克在荷兰阿姆斯特丹的藏身处。

加拿大作家苏利文（Rosemary Sullivan）在本月18日发行的新书「出卖安妮」（The Betrayal of Anne Frank，暂译）中公布最新调查结果，内容指出证据来自现代资料处理技术加上一封失传已久、寄给安妮父亲的匿名信。

安妮之家博物馆表示，对新书中所提的证据「感到震撼」，但需要进一步调查。

安妮一家人昔日在阿姆斯特丹运河旁的房屋躲了2年，1944年8月4日遭到纳粹逮捕，秘密藏身处何以曝光的谜团长久以来充斥各种论点。

15岁的安妮和姊姊1945年在德国伯根-伯尔森（Bergen-Belsen）集中营过世，而她的日记对纳粹大屠杀事件的叙述令人难以忘怀，全球销量超过3000万本。 范登柏格1950年喉癌病逝，他的名字先前几乎未受关注。

然而潘科克调查一份有4名嫌疑人的名单期间注意到此人。范登柏格是犹太委员会的成员，这是一个纳粹强迫犹太人建立的行政机构，用于安排将人从荷兰驱逐出境事宜。

调查团队发现，他起初与有关当局谈好让他的家人免遭遣送，但在安妮一家人遭突袭时，有关当局却撤销此事，导致调查团队怀疑他可能为了救自己的孩子而出卖安妮的藏身处。

此外，他也有机会传递消息，因为他曾担任公证人，助德国艺术品经销商将从犹太人掠夺而来的艺术品卖给纳粹德国领导人希特勒（Adolf Hitler）副手戈林（Hermann Goering）。

不过调查团队认为，最有说服力的因素是安妮父亲对待匿名信的严肃态度。

安妮父亲1964年告诉警探，他战后不久收到匿名信，内文点名范登柏格是出卖他一家的告密者，而且还提到其他人。研究团队是在警方卷宗中找到安妮父亲给的匿名信副本。

荷兰广播基金会（NOS）报导，潘科克表示：「我们没有找到冒烟的枪（smoking gun意指确凿的证据），但我们确实找到一把发烫的武器，旁边有空弹壳。」

调查团队认为，安妮父亲知道有此信，但选择不对外公开，推测原因很可能是他不确定信中内容是否属实，也不希望告密者是犹太人的消息曝光后助长反犹太主义情绪，并且不希望范登柏格的3个女儿因为父亲可能涉及的作为而受责难。

安妮之家博物馆负责人利奥波德也说仍有疑点，尤其是谁寄了这封匿名信，以及背后原因。

© 2022 AFP