调查：全球近2/3受调者认为气候紧急状态当前

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（法新社巴黎27日电） 联合国在全球50国调查120万人意见，发现其中64%，也就是近2/3认为人类正面临气候紧急状态。这是历来最大规模的此类调查。

联合国开发计画署（UNDP）和英国牛津大学研究员今天表示，受调者年纪不一、不分贫富，分别来自50个国家，这些国家的总人口占全球超过一半。

调查结果提到，全球的基层气候运动于2019年跃上世界舞台，部分是由16岁瑞典少女童贝里（Greta Thunberg）引领，即使新型冠状病毒疫情肆虐全球，气候运动直到现在仍声势浩大。

协助设计问卷及处理资料的牛津大学社会学者费雪（Stephen Fisher）接受法新社访问时说：「对气候紧急状态的关注，比我们过去所知还广泛得多。」

他说：「绝大多数承认气候处于紧急状态的人，都期望有急迫且全面的行动。」

以国家来说，英国、义大利、日本约有高达80%受调者对气候变迁的影响深感不妙。虽然当前全球均温只比工业革命之前高出约摄氏一度，气候变迁却已明显导致热浪、干旱、致灾性降雨愈来愈严重，海平面上升也使得风暴更具破坏性。

令人讶异的是，美国和加拿大的女性受调者对全球暖化高度警觉的比例，分别比男性受调者多11和12个百分点；在全球50个参与调查的国家中，这个差距缩小为平均4%。

联合国开发计画署署长施泰纳（Achim Steiner）表示：「全球各地群众不分国籍、年龄、性别或教育程度，普遍支持采取急迫的气候行动。但不只如此，调查也揭露了群众有多期待决策者处理危机。」

在调查列出的解决方案中，最多人支持的是保护森林和自然栖地，有54%受调者认同。

© 2021 AFP