调查：美国企业执行长更乐观预期年底前复苏

广告 继续浏览后续

（法新社纽约10日电） 根据今天公布的一项调查显示，美国企业执行长对销售回升持更乐观看法，并且压倒性预期，2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情造成的经济冲击今年年底前可望复苏。

商业圆桌组织（BusinessRoundtable）今天报告指出，美国企业界对未来6个月的乐观预期往上跃升，无论在预期销售、资本支出与人员雇用等3大类调查都是如此。

这次调查有72%执行长表示，情况已经复苏或在2021年底前将要复苏；而前一季的调查则有67%执行长如此认为，这次人数比率增加。

美国联邦众议院今天通过总统拜登的1兆9000亿美元财政支出方案，并将送交总统签署生效。上述调查再度显示业界更普遍乐观看待经济复苏。

美国零售业巨擘沃尔玛（Walmart）执行长暨商业圆桌组织主席董明伦（Doug McMillon）表示：「这份调查结果意味经济正在复苏，这是令人鼓舞的消息，因为此时还有许多美国劳工、家庭和群体正在受苦。」

他又说，美国经济若要全然复苏，「务必要在有合格疫苗出现时，让尽可能最多人接种，并维持安全的行为」。（译者：纪锦玲/核稿：张正芊）

© 2021 AFP