调查：美国去年近半LGBTQ青少年、青年考虑轻生

（法新社华盛顿4日电） 防止LGTBQ青少年自杀的非营利组织崔佛生命线针对将近3万4000人进行调查，根据今天发布的报告，去年美国将近一半13岁到24岁的LGBTQ青少年和青年曾认真考虑过自杀。

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崔佛生命线（The Trevor Project）执行董事培里（Amit Paley）表示：这份年度调查「显示过去3年中，LGBTQ（同性恋、双性恋、跨性别及酷儿）年轻人的自杀念头比例呈上升趋势」。

这份调查发现，45%受访者表示他们去年曾认真考虑过自杀，14%受访者试图轻生。

受访的13岁到17岁青少年表示，有认真考虑过自杀的比例增至50%。

在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情两年期间，因为远距教学和社交隔离，美国年轻人自杀未遂比例在整个人群中有所增加，尤其是在青少年中。

但美国疾病管制暨预防中心（CDC）2019年的一份调查发现，根据他们的性别认同，年轻人自杀念头程度之间存在「显着差异」。

CDC表示，也就是说，14.5%异性恋者表示曾认真考虑过自杀，但在认定自己是男同性恋、女同性恋或双性恋的人中，这一数字飙升至46.8%。

崔佛生命线表示，近年来的事件只是强化这些趋势。去年认真考虑自杀的美国LGBTQ年轻人群比例比2020年上升2个百分点，比2019年则上升5个百分点。

崔佛生命线说：「COVID-19疫情和创纪录的反跨性别立法浪潮，继续对LGBTQ青年的心理健康产生负面影响。」

调查显示，73%的LGBTQ者表示去年感到焦虑，58%的人出现忧郁症状。（译者：陈昱婷/核稿：陈政一）1110505

珍惜生命，自杀不能解决问题，生命一定可以找到出路。若须谘商或相关协助，可拨卫福部安心专线「1925」、生命线专线「1995」或张老师服务专线「1980 」。

© 2022 AFP