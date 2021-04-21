调查：美国防企业电脑网路遭骇 疑中国骇客所为

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（法新社华盛顿20日电） 美国资安业者麦迪安（Mandiant）今天表示，中国骇客疑似透过渗入私人企业虚拟私人网路（VPN）手段，一举入侵美国国防产业的电脑网路。

麦迪安发现，至少有2个骇客组织透过恶意软体入侵美国Pulse Secure制造的VPN安全装置，其中一个骇客组织据信听命于中国官方指挥。

麦迪安指出，这个骇客组织去年10月到今年3月这段期间，利用恶意软体企图劫持用户和管理者的身分，并企图进入美国国防业多个企业的系统，除此之外，美国和欧洲的政府和金融业者同样遭到锁定。

麦迪安称其中一个骇客组织为UNC2630，说：「我们怀疑UNC2630代表中国政府运作，可能与APT5有关。」APT5为一支中国官方资助的骇客组织。

麦迪安提到，一个「值得信赖的第三方」同样认为整起事件与APT5有关。

麦迪安说：「APT5持续锁定高价值企业网路，多年来一再入侵。主要目标似乎是位在美国、欧洲和亚洲的航太与国防企业。」

不过麦迪安指出，目前并没有充分资讯来辨认部分恶意软体的幕后主使。

隶属犹他州资讯软体公司Ivanti的Pulse Secure，证实麦迪安报告主要内容所言不假，指出公司已对产品发布修补措施，并说受影响的客户「数量有限」。（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP