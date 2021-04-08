调查：69%美国人使用脸书 81%是YouTube用户

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（法新社华盛顿7日电） 根据今天公布的最新调查，尽管社群龙头脸书爆发一连串争议事件，美国用户仍维持稳定，即使年轻人转向诸如Tiktok等对手平台。

华府智库皮尤研究中心（Pew Research Center）今天公布2021年初最新调查显示，72%的美国成年人至少使用一种社群媒体，此使用水准过去5年一直维持稳定。同时有69%的美国成年人使用脸书（Facebook）。

研究人员表示，虽然关于美国人和脸书关系出现变化的文章很多，但脸书平台用户仍十分活跃。

「7成脸书用户表示，他们每天登入，其中每天多次登入者占49%。」

这项最新报告显示，脸书挺过近年来爆发的种种争议，其中包括2016年大选的「剑桥分析」Cambridge Analytica）丑闻 ，当时数以百万计用户个资未经同意被取用，以及假新闻和隐私权等相关疑虑。

即使调查显示，脸书的使用维持稳定，但Snapchat 、脸书旗下Instagram和TikTok受到30岁以下年轻人欢迎，以及谷歌（Google)旗下影音分享平台YouTube等的使用都呈现成长。

其中约81%美国成年人表示，他们是YouTube用户，较2019年的73%攀升。

TikTok首次纳入皮尤研究中心调查名单中，21%的美国成年人使用TikTok，其中年龄不到30岁的用户占48%。

在年龄介于18至29岁族群中，Instagram最受欢迎，占71%，Snapchat则占65%。脸书则占70%，和脸书在整体人口中所占的比例一致。

推特（Twitter）则未能扩展核心用户基础，23%美国成年人使用推特，其中年龄不到30岁用户占42%。

皮尤研究中心这项调查是在1月25日至2月8日之间进行，以手机或固网电话，访问1502名美国成年人，抽样误差正负2.9%。

© 2021 AFP