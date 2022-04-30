谈俄侵乌克兰罕见情绪激动　美国防部发言人致歉

（法新社华盛顿29日电） 美国国防部发言人柯比（John Kirby）今天情绪激动，痛批俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）在乌克兰的「恶质」行径，随后为自己罕见展现激动情绪致歉。

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自俄罗斯2月24日对乌克兰开战以来，柯比每周有5天在镜头前向记者简报情况，谈到俄军在乌克兰犯下的暴行时，一度失去冷静。

柯比被问到美国政府如何评估蒲亭的心理状态时，断断续续地说：「看到他在乌克兰的所作所为，以及他的军队在乌克兰的行径，实在很难想像任何有道德和品行的人要怎样为此辩解。」

他说：「我无法谈论他的心理状态，但我认为我们全都能讨论他的恶质。」

柯比2015年以海军少将军衔退役，接着于2015年到2017年担任国务院发言人，2021年初转任国防部发言人，以他对记者提问应答如流、知识渊博和注重事实而着称，他一向避免夸张言词，而且严守分际不多言。

自美国总统拜登政府去年底判定俄罗斯计划入侵乌克兰以来，柯比一直是政府在俄乌冲突方面的重要公开传讯者。

但他今天回想起两个月来的俄乌战争种种情景时突然语塞，神情严肃悲伤。

他称蒲亭拿保护俄罗斯人、乌克兰是纳粹主义温床当作入侵乌克兰的藉口，根本是「狗屁」。

柯比说：「实在很难将他这番说词搭上他在乌克兰境内对无辜百姓做出的实际行为，包括朝后脑勺开枪、将他们双手反绑、杀害孕妇、炸毁医院。」

「我的意思是，这根本不合理，我没办法理解如何将这两者连结起来。」

柯比说，在俄乌战争发生前，「我认为我们没充分意识到（蒲亭）对待无辜平民、非战斗人员和百姓的方式，会达到如此暴力、残酷且恶质的程度，完全无视他夺走的生命」。

柯比随后为自己罕见展现激动情绪致歉。

他说：「我不想带入个人情绪，但我在军中待过一段很长的时间，而且知道有一些朋友已经回不来了，这感觉就是很难熬。」

© 2022 AFP