谈美、俄关系 拜登：是时候缓和下来了

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（法新社华盛顿15日电） 美国总统拜登盼俄罗斯能和该国共同为稳定国际局势努力，因此即便美方才宣布对俄实施制裁不久，他仍在今天说：「现在是时候（让关系）缓和下来了。」

拜登形容，因应俄罗斯对美国的敌对行为，而针对俄罗斯经济及数十人的制裁是「审慎且相称的」。

他表示，本周稍早通电话时，他「向俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）清楚表明，美国本可做出更多（制裁）」，但他说，美国「并不希望和俄罗斯开启（关系）恶化及冲突的循环」。

拜登表示，经由与蒲亭的直接联系，他们可以建立「更有效的关系」，蒲亭也「同意」这样的想法。

拜登提议「今年夏天在欧洲」与蒲亭进行峰会，将会是「展开战略稳定对话」的一次机会。

蒲亭尚未回覆这个邀约，但拜登说：「我们的团队现在正讨论这样的可能性。」

拜登表示，有鉴于「全球的严峻挑战，需俄罗斯和美国共同努力因应，包括抑制伊朗、北韩的核威胁，终结2019冠状病毒疾病（COVID-19）在全球蔓延，和因应气候变迁造成的生存危机」。

拜登指出，他对俄罗斯入侵乌克兰部分领土及目前在另一头边界集结大批部队，向蒲亭提出挑战。

他说：「我申明美国支持乌克兰主权和领土完整性，也强烈地敦促他，不要采取任何的军事行动。」

但拜登未明确说明对于即将完成的北溪天然气2号（Nord Stream 2）管线的美国政策究竟为何。那条管线是俄罗斯用来输出天然气给德国所用，为绕过乌克兰现有出口路径的管线。

美国担心俄罗斯这条管线会威胁美国对欧洲盟国的能源供应，因此大力对这项计画施行制裁，阻止管线完工。

但今天一连串制裁中，并没有提及北溪天然气2号管线。拜登接受记者访问时表示，这是「一个复杂的问题」。

他补充说：「这仍是一个问题」，但并未做出其他解释。

© 2021 AFP