谈阿富汗新局势 美俄军事首长会面6小时

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（法新社莫斯科22日电） 美国与俄罗斯军事首长今天在赫尔辛基进行了6个小时长谈，这是美俄自2019年后首次面对面开会。两国在美国撤军、塔利班接管阿富汗后，都还在调适新局面。

美国参谋首长联席会议主席密利（Mark Milley）和俄罗斯武装部队参谋总长吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）通常不会透露他们讨论的细节，且双方对外发出的声明都很少。

美军发出的声明提到会议时间，但未提及议题，仅表示会谈是为了「降低风险和减少冲突发生」。

「俄罗斯新闻社」（RIA）报导指出，会谈的目的是要缓解风险。

美俄经常在诸如叙利亚等世界各地争夺军事利益，在叙利亚，美俄两军会近距离交火。至于两国对阿富汗的下一步如何，仍有待观察。

美国军方正面临来自国会的压力，必须要强化反恐策略，以对美国撤军和塔利班8月接管阿富汗后随之而来的风险做出因应。

拜登政府曾表示，若在阿富汗的盖达组织（Al-Qaeda）、伊斯兰国（Islamic State）等威胁到美国，美方将透过空中监视的「超视距」（over-the-horizon）反恐行动打击他们。

但由于没有地面部队，美军能有多少探测和阻止阴谋的能力目前并不清楚。经过20年的战争，美军对塔利班感到悲观，也知道塔利班与盖达组织的关系。

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）表示，俄国必须和塔利班政府合作，世界强国应考虑将阿富汗的资产解冻。

© 2021 AFP