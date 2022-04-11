谋杀案增扫荡黑帮 萨尔瓦多总统：15天逮9000人

（法新社圣萨尔瓦多10日电） 萨尔瓦多总统布格磊（Nayib Bukele）今天宣布，当局在他于谋杀案增加后宣布实施的紧急状态期间，过去15天逮捕9000名疑似帮派成员。

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布格磊在推特（Twitter）发文说：「短短15天抓到9000多名帮派成员。我们持续进行扫荡黑帮的战争。」然而，萨尔瓦多与国际人权组织指控布格磊涉嫌侵犯人权。

萨尔瓦多国家民事警察（National Civil Police）在推特表示，昨天逮捕了「507名恐怖分子」，自展开「打击帮派的战争以来，我们总共关了9120名帮派分子」。

自3月25日到27日，萨尔瓦多发生了一连串暴力事件，造成87人丧命，军警单位因此大规模逮捕帮派成员。

3月27日，亲政府的国会批准进入紧急状态，给予有关当局法律保障，授权在不必出示拘票下逮捕帮派成员。

此外，在布格磊要求下，国会批准改革，将对帮派成员判处的最高徒刑从9年增至45年，并对在媒体散布帮派讯息的人处以最高15年有期徒刑。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）今天批评萨尔瓦多将报导一些帮派活动视为犯罪的措施。

他说：「这项法律助长审查媒体，防止民众通报贪腐等和公众利益有关的事件，并让针砭萨尔瓦多政府的批评人士噤声。」

他又说，美国对「3月25日、26日与27日MS-13帮派与18街黑帮（Barrio 18）在萨尔瓦多犯下的暴力与谋杀案急遽增加深为关切」。

他说：「帮派对萨尔瓦多与美国的国家安全构成威胁。我们敦促萨尔瓦多化解这个威胁，同时也维护重要的公民自由，包括新闻自由、正当程序与言论自由。」（译者：张晓雯/核稿：陈政一）

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