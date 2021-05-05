谢淑薇前搭档史翠可娃将退休

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（法新社布拉格4日电） 3月公布怀孕喜讯的捷克网球女将史翠可娃今天表示，希望生完小孩后，能重返球场打最后一次比赛，然后将高挂球拍退休。史翠可娃原本是台湾女网好手谢淑薇的双打搭档。

现年35岁的史翠可娃（Barbora Strycova）目前是女双世界排名第2，女单排名第52。2019年温布顿网球锦标赛她与谢淑薇联手在女双决赛夺冠，同时生涯首度打进女单四强，创下她个人在大满贯赛的最佳成绩。

曾是世界女双球后的史翠可娃在布拉格告诉记者：「我想在观众面前再打一场比赛。」她上次出赛是在1月的澳洲公开赛。

史翠可娃说：「我即将要向我的职业生涯告别，我不期望重返巡回赛，但我希望可以跟球迷道别。」她希望2022年在全英俱乐部（All England Club）的温布顿锦标赛进行告别战。

她说：「在温布顿比赛是个梦想，但如果行不通，我会在捷克共和国出赛。」

史翠可娃职业生涯拿过两座WTA单打冠军，女单排名最高来到世界第16。她共夺得31座WTA双打冠军。

她还曾在2016年里约奥运与捷克网球女将莎伐洛娃（Lucie Safarova）夺下女双铜牌。

© 2021 AFP