谢淑薇35岁闯澳网8强 笑谈秘诀：假想只有18岁

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（法新社墨尔本14日电） 台湾网球好手谢淑薇说，她相信自己「还很年轻」，这一信念有助她努力多年后，首度杀进大满贯8强赛，成为网球进入开放年代（Open Era）后，首度挺进8强的最年长选手。

35岁的谢淑薇今天在澳网女单16强赛，以6比4、6比2击败21岁捷克籍的大会第19种子万卓索娃（Marketa Vondrousova）。两人今年1月在阿布达比（Abu Dhabi）热身赛中交手，谢淑薇同样胜出。

谢淑薇2005年首度在大满贯赛事中亮相，之后37度闯关，从未打入8强。

她提及成功秘诀时说：「我试着假想自己只有18岁。我的心理（年龄）还很年轻。」

她笑着说：「这次我也试着让自己看起来年轻一点，这很有帮助。」

「对我来说，最重要的是保持快乐，享受比赛，不要受伤。」

法新社提到，谢淑薇获得的奖牌数比起其他一些参赛选手相对少，但她在第2轮击败2019年美网女单冠军安德里斯库（Bianca Andreescu）时，已展现她的勇气。

被问到她多年来如何保持水准时，谢淑薇说了一个关于她男友父母第一次看她出战法国网球公开赛却几乎睡着的故事。

谢淑薇说：「参加法网比赛之前，我从来没能打败世界排名前10的球员。我当时和男友交往，大概是第1年或第2年，他的父母是第一次来看我比赛。」

「我看到他的父母，感觉他们看起来像要睡着。我觉得自己打得很差。我告诉自己：『好吧，现在我豁出去，我会努力赢得每一球，试着让比赛好看一点。』」

「我想看到他们至少清醒一点。我就是这样重新开始，拿下那一盘，赢了那场比赛。在那以后，我开始击败一些排名前10的球员。」

谢淑薇并未说明这件事发生在哪一年，但她迄今与世界排名前10的选手交战，留下8胜25败战绩，其中4胜出自大满贯赛事，包括在2017年法网击败当时排名第8的英国选手康塔（Johanna Konta）。

谢淑薇将在下一场比赛迎战世界排名第3的日本名将大?直美。谢淑薇说，她不在乎这场比赛是赢是输。

路透社报导，3度获得大满贯双打冠军的谢淑薇说：「我很享受每一场比赛，即使过程很艰辛。」

她说：「我不在乎输赢。我只是尽我最大努力去比赛。每个女选手比赛的方式都不同，遇到一些困境也很有趣。」

「我希望试着找到方法，试着进入比赛。至少我会尝试。如果输了，也没什么损失。这对我来说不是问题。」

多次获得大满贯双打冠军、并曾指导谢淑薇的教练麦纳米（Paul McNamee）说：「她是一个无拘无束的人。」

麦纳米表示：「让她表达自己，这很重要。她的网球风格也是这样。她有时会心血来潮，不喜欢计划太远的事。」（译者：林沂锋/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP