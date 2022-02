谭德塞与李克强谈COVID-19 溯源亦成焦点

(法新社苏黎世5日电) WHO秘书长谭德塞今天与中国国务院总理李克强会面,讨论COVID-19相关议题,其中也包括针对疫情起源的调查。

世界卫生组织(WHO)秘书长谭德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)过去曾要求中国,在分享COVID-19(2019冠状病毒疾病)病毒源头的数据及资料上采取更开放的态度。

谭德塞在推特(Twitter)发文说:「很高兴与李克强总理会面,我们讨论了COVID-19以及今年在疫苗平权(VaccinEquity)计画上积极努力,好让全球70%人口接种疫苗。」疫苗平权计画指的是WHO在全世界公平取得疫苗上的倡议。

他补充道:「我们也讨论了在COVID-19溯源一事上加强合作的必要性,而这一切都将建立在科学与证据的基础之上。」

WHO去年成立「新病原起源科学谘询小组」(Scientific Advisory Group for Origins of Novel Pathogens, SAGO),并呼吁中国提供原始数据以协助所有最新的调查。中国则以病患隐私为由拒绝。

COVID-19最早于2019年底在中国湖北省武汉市现踪,但北京当局一再否认是当地一间实验室发生外泄事故所引起。

中国和WHO去年发布的联合研究报告差不多完全排除了COVID-19病毒源自实验室的理论,称最可能的假设是透过野生动物交易,自然传染给人类。

去年11月,美国情报部门在一份解密的情报界分析疫情源头报告中称,COVID-19疫情有可能源自于实验室外泄;对此,中方回应说,这种说法是不科学的,也没有可信度可言。

