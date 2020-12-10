谷歌证实 旗下装置将禁用追踪软体X-Mode

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（法新社旧金山9日电） 谷歌公司（Google）今天证实，将禁止旗下以Android作业系统驱动的行动装置，使用由美国数据收集公司X-Mode Social研发的位置追踪软体。

「华尔街日报」报导，苹果公司（Apple）热门iOS 作业系统装置也将禁用X-Mode。

总部在美国的X-Mode因为与政府国防部门关系匪浅，近日遭到媒体检视，尤其是X-Mode将数据卖给涉及国安、反恐主义，甚至冠状病毒疫情因应工作的政府承包商。

韦斯新闻网站（Vice News）11月披露，X-Mode会收集专为穆斯林打造的应用程式位置资讯，特别是约会平台Muslim Mingle。

Google发言人表示，Google警告应用程式开发者于7天内移除应用程式的X-Mode软体，若技术上处理起来很复杂，也可向Google要求延长时限。

Google发言人指出，「若X-Mode在期限过后依然存在应用程式中，该应用程式将从Play中下架」。Play指的是Google行动应用程式和数位内容的网路商店。

苹果未立刻回应置评要求。不过华尔街日报指出，苹果也警告开发者必须从智慧手机应用程式中移除X-Mode追踪软体，否则会有遭禁的风险。

X-Mode尚未回应法新社提出的置评要求。（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP