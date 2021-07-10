象徵南方邦联争议雕像 美国维吉尼亚州将拆除

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（法新社华盛顿9日电） 美国维吉尼亚州城市沙洛兹维尔市今天宣布，将拆除支持奴隶制度的南北战争时期南军领袖李将军（Robert E. Lee）雕像。这座雕像一直是示威抗议的争论焦点。

2017年白人至上主义者在沙洛兹维尔市（Charlottesville）举行集会，最后与反种族歧视团体发生冲突，一辆汽车冲撞人群，造成一名女性死亡，多人受伤。

沙洛兹维尔市在声明中表示，在1861到1865年南北战争期间，率领北维吉尼亚军团（Army of Northern Virginia）的李将军雕像，明天将从解放公园（Market Street Park）拆除。

根据声明，另一名南军将领「石墙」杰克森（Thomas "Stonewall" Jackson）的雕像也将在同一天，从附近的法院广场公园（Court Square Park）拆除。

沙洛兹维尔市议会上个月通过一项决议，授权拆除这些雕像，并存放在其他地方。

支持保存南方邦联纪念象徵的人表示，它们提醒了南方骄傲的历史传承，移除这些象徵等同抹煞历史。

历史学家表示，美国南部各地数百座南方邦联纪念碑多于吉姆克劳法（Jim Crow Law）种族隔离时期竖立，以及对民权运动的回应。

© 2021 AFP