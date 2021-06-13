象牙海岸圣战攻击 3名军警遭炸死

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（法新社阿必尚13日电） 维安消息人士告诉法新社，一辆军警搭乘的车辆今天在象牙海岸东北与布吉纳法索边界处撞上爆炸装置，造成至少两名军人与一名员警身亡。

上述消息人士表示：「这场爆炸也造成3人受伤。」

一星期前，距离边界仅数公里的图博镇（Tougbo）也发生疑似圣战分子攻击事件，一名象牙海岸军人遇害。

而在仅仅两天前，象牙海岸与法国在阿必尚（Abidjan）附近设立的反恐学院正式创校，目的是强化沙赫尔（Sahel）地区对抗圣战组织威胁的能力。安全专家警告，这个地区血腥的圣战叛乱活动可能向南扩散，进入几内亚湾（Gulf of Guinea）国家。

这是西非这个地区短短两个多月发生的第4起攻击事件，最早一起发生在3月，数十名疑似伊斯兰主义者针对象牙海岸与布吉纳法索边界的军队哨站发动连环突击行动，造成3名象牙海岸安全部队成员丧命，活跃于布吉纳法索以及邻国马利与尼日的圣战分子被认为是这些攻击的幕后黑手。

沙赫尔地区叛乱行动2012年在马利北部爆发后，2015年扩散到尼日与布吉纳法索，象牙海岸2016年3月也开始遭到圣战分子攻击，19人死于阿必尚附近海边度假城镇大巴萨姆（Grand Bassam）的突击行动。

© 2021 AFP