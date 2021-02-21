豪华帆船游艇Phocea起火 沉没于马来西亚近海

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（法新社吉隆坡21日电） 官方人员今天证实，曾经属于法国大亨塔比、价值超过新台币2亿元的帆船游艇Phocea号（现称Enigma号）日前起火后，已在马来西亚近海沉没。

马来西亚海巡单位表示，长75公尺的Phocea号19日清晨在度假胜地兰卡威岛（Langkawi）附近沉没。这艘4桅帆船在18日陷入火海。

海巡高官穆罕默德（Mohamad Zawawi Abdullah）告诉法新社：「我们认为它大约是在19日上午5时或6时沉没。」

「我们成功控制住火势，但大火对船体的损害可能导致游艇沉没。」

穆罕默德说，政府官员正在调查起火原因，游艇代理人已得知沉船消息。

救难人员18日接获火警通报后，7名船员获救。

这艘游艇1976年为法国航海家柯拉斯（Alain Colas）建造，在1980与1990年代为塔比（Bernard Tapie）所有。

据媒体报导，之后游艇又以3650万法郎（相当于今日750万欧元，约新台币2亿5000万元）的价格，卖给一名黎巴嫩富裕女性。

塔比曾经入阁，为法国社会党政府效力。出身寒微的他建立起一个运动和媒体帝国，但日后面临一连串法律问题。

塔比在事业初期透过收购破产企业致富，并大肆炫耀自己的富有。除了Phocea号游艇，他还买下一个足球俱乐部。

© 2021 AFP