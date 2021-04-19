豪门球队另创超级联赛 欧洲足总扬言祭禁令

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（法新社巴黎18日电） 12支足球豪门今天宣布另组「超级联赛」（Super League）计画。欧洲足球总会（UEFA）稍早表示，参与创办超级联赛的12支球队球员会面临国际赛禁令。

欧洲足总形容这是「愤世嫉俗的计画，成立目的只是基于少数球队自身利益」。然而12队坚称新赛制将为足坛注入新动力。

超级联赛主办单位在声明中说：「AC米兰、兵工厂、马德里竞技、切尔西、巴塞隆纳、国际米兰、尤文图斯、利物浦、曼城、曼联、皇家马德里、托登罕热刺，全已加入成为创始球队。」

超级联赛创始球队有望获得35亿欧元，「以支援他们的基础建设投资计画，并抵销2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情冲击」。

声明说会在第一季超级联赛开打前，邀请另外3队加入创始球队，比赛也将尽快登场。

担任超级联赛副主席的曼联球团共同主席葛拉瑟（Joel Glazer）说：「超级联赛将让全球最大咖球队与球员在赛季期间一起互相较量，为欧洲足球开启新篇章，确保世界级的竞赛和设施，为更广阔的足球金字塔提供财务支援。」

根据规划，超级联赛将以例行赛方式运作，有20支队伍参赛，将凑出15支创始球队作为每年固定班底，另5队以邀请方式参与，邀请依据为上赛季表现。

第一阶段预定8月展开，在每周周间进行，之后会有季后赛，整个赛季预计持续到隔年5月，届时将颁发冠军奖杯。

超级联赛计画宣布的数小时前，欧洲足总才在瑞士开会并宣布欧冠联赛改革措施，包括从32队扩大到36队，以及两个「外卡」资格。

© 2021 AFP