豪雨强灌巴西东北部地区 至少79死、数十人失踪

（法新社巴西雷西夫29日电） 巴西民防官员今天表示，东北部地区降下倾盆大雨，至少造成79人丧命、数十人失踪。搜救人员也趁着雨势停歇片刻，搜寻可能的幸存者。

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培南布可州（Pernambuco）民防当局在声明中指出，截至今天下午6时止，豪雨造成的死亡人数已达79人。受这波豪雨影响的雷西夫（Recife ）和奥林达（Olinda）两个地区皆位于培州境内。

这是巴西最近因极端气候，遭遇洪水和山崩等一连串致命灾害的最新一起。

过去这个周末，受灾死亡人数仍持续攀升中，包括有数十人因山崩丧生；滂沱大雨导致河水泛滥，泥浆所经之处将所有东西一扫而空。

民防当局最新声明并未提供失踪人口的更新数字，但稍早通报有56人下落不明，近4000人无家可归。

培州州长卡玛拉（Paulo Camara）在记者会中表示：「我们尚未有确切数字，受害人数仍在增加…这些人目前下落不明。」

他表示：「在找到所有失踪者前，我们将持续进行搜救。」

当局警告，气象预报显示大雨将持续到明天；培州官员说，当雨势缓和时，当局将出动大约1200名人力，透过乘船或直升机重启搜救作业。

在雷西夫部分地区，27日晚间至28日上午的实际雨量，已达5月预测降雨的7成。 （译者：纪锦玲）

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