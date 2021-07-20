贝佐斯太空旅行任务成功 大赞「最棒的一天」

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（法新社德州范霍恩20日电） 亿万富豪贝佐斯今天度过他口中「最棒的一天」，因为他靠着自家的新谢波德号火箭发射系统，成功登上太空并返回地球。这也是新谢波德号首次载人飞行。

这次贝佐斯（Jeff Bezos）的同行者包括他弟弟马克・贝佐斯（Mark Bezos）、82岁的太空竞赛先驱冯克（Wally Funk）和18岁学生戴蒙（Oliver Daemen）。后两人如今成为前进太空历史上最年长和最年轻的人。

新谢波德号（New Shepard）是由贝佐斯的蓝源公司（Blue Origin）建造，设计目的为服务迅速发展中的太空旅行市场。

太空船在台北时间今天晚间9时12分左右，从美国德州范霍恩（Van Horn）附近的私人发射场升空。大约11分钟后，一行人透过降落伞返抵德州西部的沙漠。

贝佐斯在太空舱着陆后表示：「太空人贝佐斯，这是最棒的一天！」

太空舱在升空2分钟后与火箭分离并继续向上，往100公里高的卡门线（Karman Line）迈进。卡门线是各界普遍承认的地球与太空界线。

4名乘客经历约4分钟的无重力环境，得以解开安全带离开座位飘浮一阵子，享受脚下的地球景致。冯克看着眼前景象惊叹道：「我的天，看看这个世界！」

太空舱抵达约106公里处的最高点后开始降落，以降落伞在沙漠软着陆。

© 2021 AFP