贝佐斯将上太空 坚称没和布兰森竞赛

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（法新社华盛顿20日电） 世界首富贝佐斯（Jeff Bezos）今天将搭乘自家公司火箭前往太空。尽管英国维珍银河公司（Virgin Galactic）创办人布兰森（Richard Branson）本月11日抢先一步上太空。不过贝佐斯和布兰森一样坚称这不是在竞赛。

亚马逊公司创办人贝佐斯旗下蓝源公司（Blue Origin）的新谢波德号（New Shepard）火箭发射系统，预定美国中部夏令时间20日上午8时（台北时间20日晚间9时）执行首次载人上太空任务，地点在公司位于德州的一号发射场（Launch Site One）。

贝佐斯一行人将从德州西部升空，然后在地表上空100公里的卡门线（Karman line、即国际承认地球与太空的分界线）之外，体验数分钟的太空之旅，之后返回地球，整个过程大约11分钟。

贝佐斯今天告诉美国国家广播公司（NBC）节目「今日秀」（Today）：「有一个人是第一个上太空，他的名字叫加加林（Yuri Gagarin），而且那是很久以前的事。」加加林是前苏联时期太空人，1961年完成上太空创举。

贝佐斯还说：「这不是一场竞赛，而是关于建造一条通往太空的道路，以便后代子孙可以在太空中做不可思议的事。」

© 2021 AFP