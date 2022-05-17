贝佐斯抨击拜登经济政策 白宫反击

（法新社华盛顿16日电） 美国总统拜登一则关于公司税的推特发文，上周末遭亚马逊创办人贝佐斯（Jeff Bezos）斥为「假新闻」、「误导」。白宫今天立刻反唇相讥，称贝佐斯「与中产阶级的经济政策对杠」

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贝佐斯随即回击，拜登政府3.5兆美元的经济与社会开支法案「重建美好未来」（Build Back Better）若完成立法，通膨只会更加严重。

贝佐斯推文说：「他们没有成功，假如他们成功了，通膨会比今天还高，而现在已是40年最高。」

两人高调隔空对骂，对向来避免公开卷入政治口水的贝佐斯而言，并不寻常。反观正寻求收购推特的特斯拉（Tesla）创办人马斯克（Elon Musk），却是频繁利用社群媒体攻击酸民，争辩关于言论自由的问题。

贝佐斯是世界第2大富豪，身家1500亿美元，仅次于2680亿美元的马斯克。

贝佐斯与拜登的隔空骂战起于13日，当时拜登帐号推文写道：「你们想拉低通膨？让我们确定最富有的企业付了公平的份额。」

拜登常指责贝佐斯执掌近1/4世纪的亚马逊未付公平的公司税份额。2017和2018年，亚马逊获利数以十亿计美元，却没有缴纳所得税，之后这家公司缴的税也不多。

贝佐斯在推特回应说：「提高公司税可以讨论，平抑通膨也是很重要的议题，但把两者混为一谈，就是误导。」

© 2022 AFP