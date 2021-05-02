贝佐斯马斯克太空战如私人恩怨 背后有何算盘？

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（法新社巴黎2日电） 银河系再大，似乎仍容不下美国科技业巨富贝佐斯和马斯克的自尊和平共存。两人都怀抱征服太空的野心而不断竞争，最近又因美国国家航空暨太空总署（NASA）的登月计画合约杠上。

贝佐斯（Jeff Bezos）和马斯克（Elon Musk）分别是网购业巨擘亚马逊（Amazon）和电动车大厂特斯拉（Tesla）的创办人。两人从本世纪初开始，皆将个人庞大财富的一部分投入私人的太空探索企业。

57岁的贝佐斯也创立航太公司蓝源（Blue Origin）。富比世（Forbes）估计他的个人资产价值约2020亿美元（约新台币5兆6400亿元），名列全球首富。他今年稍早宣布将卸下亚马逊执行长一职，打算花更多时间在蓝源等其他计画上。

49岁的马斯克则创立太空探索科技公司（SpaceX）和其他科技企业，包括一家专门研发如何将人脑和电脑相互连结的公司。富比世（Forbes）估计他个人资产价值1730亿美元（约新台币4兆8300亿元），名列全球第三富豪。

两人间的争斗最近浮上台面，源于NASA在4月16日选中SpaceX来打造美国太空人下回登陆月球的太空船，蓝源则在4月26日向美国当局提出抗议。马斯克随后在推特上一则相关贴文回文嘲讽：「无法让它上（轨道），lol（哈哈大笑）。」

美国券商韦德布希（Wedbush）分析师艾夫斯（Daniel Ives）表示：「这不只是一场太空之战，还牵涉到一些自尊心，变得又更像一场私人恩怨。」

过往远征其他星球这类非凡任务，都由政府包办；如今民间企业也开始努力实践这个梦想，并发展出其他计画，如部署提供网路服务的卫星链及太空观光事业。

SpaceX和蓝源虽都有富豪创办人的丰厚财力支持，但也各自积极争抢美国军方或太空机关的合约

贝佐斯先嘲笑过马斯克的殖民火星说。他2019年在一场会议上表示：「谁会想搬到火星？拜托，你先去圣母峰顶住一年，看你喜不喜欢，因为那里跟火星比简直是花园天堂。」

但马斯克的太空事业进展显然占上风。SpaceX已在地球轨道部署数百枚卫星，而贝佐斯承诺砸100亿美元架设的古柏（Kuiper）卫星链则一枚都还未升空。

法国智库「战略研究基金会」（Foundation forStrategic Research）的太空专家巴斯可（XavierPasco）指出，NASA持续将补给国际太空站（International Space Station）和运送太空人往返的任务交给SpaceX，显示已对这家企业培养出信心。反观蓝源公司则尚未达成这「重要一步」。

不过，贝佐斯和马斯克间的太空角力，也涉及金额超乎凡人想像的利益。分析师艾夫斯预估，靠太空赚钱的方法很快就会出现，收入在数兆美元之谱。

他说：「贝佐斯和马斯克都知道，谁会是太空战的赢家，未来1、2年就能见分晓。」（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP