贝加尔湖湖底看宇宙 俄启用大型水底太空望远镜

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（法新社贝加尔湖13日电） 俄罗斯科学家今天启用北半球最大的深水微中子望远镜，要从贝加尔湖（Lake Baikal）清澈的湖底，一窥宇宙深处。

这个由捷克、德国、波兰、俄罗斯、斯洛伐克科学家合作的深水望远镜名为「贝加尔-GVD」（Baikal-GVD ），2015年开始打造，目的是要观察最小的粒子「微中子」。由于微中子非常难以探测，但水可以作为有效的观测媒介，科学家们决定在水底安置这座望远镜。

「贝加尔-GVD」今天缓缓穿过从湖冰中凿出的一个长方形孔洞，被安置在距离湖边4公里、水深750至1300 公尺的位置，犹如湖中的漂浮实验室。

联合核子研究所研究员诺莫夫（Dmitry Naumov）站在冰冻的贝加尔湖湖面告诉法新社：「一个体积半立方公里的微中子望远镜就在我们脚下。」他说，过几年，这个望远镜就可扩大到1立方公里，可和美国南极研究站极冰下的「冰立方」（Ice Cube）匹敌。

俄罗斯科学家表示，「贝加尔-GVD」是北半球最大的微中子探测器，而世上容积最大的淡水湖贝加尔湖正是放置这个漂浮实验室的理想地点。

联合核子研究所的萧依波诺夫（Bair Shoibonov）说：「贝加尔湖当然是唯一可以放置微中子望远镜的湖泊，因为它的深度。」

「淡水很重要、水的清澈度也是，事实上，有冰覆盖2到2个半月也非常重要。」（译者：郑诗韵）

© 2021 AFP