贝努小行星撞地球 机率非常微小

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（法新社华盛顿11日电） 美国科学家今天说，小行星贝努（Bennu）将在2135年通过地球，距离是地球与月亮之间一半以内；但未来几世纪中，贝努撞击地球的可能性非常微小。

美国国家航空暨太空总署（NASA）的无人探测器「欧塞瑞斯号」（Osiris-Rex）曾花了两年时间在贝努附近，观察这颗大约500公尺宽的小行星，试图了解它的大小、形状、质量和组成成分，也监测它绕行太阳的轨道。

欧塞瑞斯号也使用机械手臂，搜集这颗小行星的表面样本，将有助研究人员判定贝努的未来运行轨道。

欧塞瑞斯号所收集的贝努岩石和粉尘，预定在2023 年9月24日返回地球。

贝努是在1999年被发现，分类为可能具危险性的小行星。它将于2135年9月与地球最近。

科学家想要搞清楚地球引力与亚尔科夫斯基效应（Yarkovsky effect）将会如何影响贝努未来运行轨道，以及对后续轨道的可能冲击。

NASA加州喷射推进实验室（Jet Propulsion Laboratory）近地天体研究中心（Center for Near-Earth Object Studies）科学家法诺奇亚（Davide Farnocchia）表示：「欧塞瑞斯号给我们这么多更精确资讯，可让我们考验运算模型的限制，可计算出贝努直到2135年的运行轨道，达到非常高的准确度。」

这项刊登在「伊卡洛斯」期刊（Icarus）的研究，第一作者是法诺奇亚，他表示：「以前我们不曾以模型计算一个小行星轨道达到如此精准度。」

法诺奇亚强调：「（贝努）撞击（地球）的整体可能性非常小...我们不应太担心这个。」

研究人员研判，贝努从现在起到2300年间，撞击地球的机率是万分之5.7。

NASA行星防御协调办公室（The Planetary Defense Coordination Office，PDCO）的强生（Lindley Johnson）表示：「我们仍在找寻那些未知的--尚未被发现的天体。」

但强生又说：「我们真的认为，不需为贝努杞人忧天。」

© 2021 AFP